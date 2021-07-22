Иван Ургант назвал большую неожиданность в финале НБА

Российский телеведущий Иван Ургант признался, что участие «Финикс Санз» в финале НБА стало для него неожиданностью.
«Для меня было большой неожиданностью появление в финале «Финикса». И, честно говоря, болел я именно за «Санз». У них собралась прекрасная молодая команда, мне очень понравилось, как они играли весь плей-офф. Было симпатично наблюдать за «Финиксом». И это с учётом того, что ещё несколько лет назад они были в списке худших команд НБА.
Что касается «Милуоки», то я считаю их чемпионство заслуженным. Потому что два раза подряд в их команде оказывался MVP регулярного чемпионата — Яннис Адетокунбо. И вот он, собственно, застолбил за собой место в пантеоне звёзд первой величины. Заодно и братьев своих привёл к чемпионству. Как говорится, и себе перстень надел, и братьям. И себе, и брату — пословица, популярная в доме Меладзе», — цитирует Урганта «Газета.Ru».
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