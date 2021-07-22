В МИД оценили появление команды в честь Гитлера на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила появление на Украине детской команды по игре в стритбол, названной в честь Адольфа Гитлера.
«Команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы» приняла участие в соревнованиях по уличному баскетболу на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области Украины в рамках празднования Дня города.
Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма, это «пропаганда агрессора». Именно борьбой с «информационной атакой» России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи.
Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам.
Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано.
А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
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