Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила появление на Украине детской команды по игре в стритбол, названной в честь Адольфа Гитлера.



«Команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы» приняла участие в соревнованиях по уличному баскетболу на центральной площади Новомиргорода Кировоградской области Украины в рамках празднования Дня города.



Сколько лет официальный Киев рассказывал миру сказки о том, что заявления Москвы о возрождении на Украине неонацизма, это «пропаганда агрессора». Именно борьбой с «информационной атакой» России обосновывались закрытие неугодных СМИ, преследования журналистов, недопуск корреспондентов на территорию Украины и, конечно, потоки лжи.



Сколько памятников борцам с фашизмом было снесено, сколько монументов возведено коллаборационистам.



Сколько учебников переписано, сколько фильмов запрещено, сколько фальшивок опубликовано.



А тем временем незаметно выросло поколение, которое демонстрирует папам и мамам, что такое эксперименты с историей», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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