ESPN назвал главного фаворита следующего сезона. «Лейкерс» на четвёртом месте

ESPN US составил список фаворитов следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению сотрудников издания, принимавших участие в формировании рейтинга, фаворитом следующего розыгрыша является чемпион сезона-2020/2021, «Милуоки Бакс». Немного меньше шансов на титул, как считают в ESPN US, у «Бруклин Нетс». А на третье место в своём рейтинге издание поставило нынешнего финалиста, «Финикс Санз».
«Лос-Анджелес Лейкерс» в списке на четвёртом месте. Такой выбор был обусловлен неопределённостью с контрактами некоторых баскетболистов команды, в частности, разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера.
Топ-10 фаворитов следующего сезона НБА по версии ESPN US:
1. «Милуоки Бакс»
2. «Бруклин Нетс»
3. Финикс Санз»
4. «Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Филадельфия Сиксерс».
6. «Юта Джаз»
7. «Денвер Наггетс»
8. «Атланта Хоукс»
9. «Лос-Анджелес Клипперс»
10. «Даллас Маверикс».
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