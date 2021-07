ESPN назвал главного фаворита следующего сезона. «Лейкерс» на четвёртом месте

ESPN US составил список фаворитов следующего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. По мнению сотрудников издания, принимавших участие в формировании рейтинга, фаворитом следующего розыгрыша является чемпион сезона-2020/2021, «Милуоки Бакс». Немного меньше шансов на титул, как считают в ESPN US, у «Бруклин Нетс». А на третье место в своём рейтинге издание поставило нынешнего финалиста, «Финикс Санз».



«Лос-Анджелес Лейкерс» в списке на четвёртом месте. Такой выбор был обусловлен неопределённостью с контрактами некоторых баскетболистов команды, в частности, разыгрывающего защитника Денниса Шрёдера.



Топ-10 фаворитов следующего сезона НБА по версии ESPN US:

1. «Милуоки Бакс»

2. «Бруклин Нетс»

3. Финикс Санз»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Филадельфия Сиксерс».

6. «Юта Джаз»

7. «Денвер Наггетс»

8. «Атланта Хоукс»

9. «Лос-Анджелес Клипперс»

10. «Даллас Маверикс».