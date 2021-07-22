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Марио Хезонья продолжит карьеру в УНИКСе

Марио Хезонья продолжит карьеру в УНИКСе
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Форвард Марио Хезонья продолжит карьеру в УНИКСе. Об этом информирует хорватское издание Sportar.hr. Сообщается, что на выбор игрока могла повлиять фигура тренера казанской команды Велимира Перасовича, под руководством которого он выступал за сборную Хорватии на Евробаскете-2015.

Для того, чтобы переход состоялся, УНИКСу, возможно, придётся заплатить компенсацию «Барселоне», за которую Хезонья ранее выступал. Речь идёт о сумме в € 400 тысяч.

Хезонья провёл пять сезонов в НБА, выступая за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В феврале 2021 года подписал контракт с «Панатинаикосом». В матчах Евролиги хорват в среднем набирал 14,4 очка, отдавал 1,3 передачи и совершал 2,5 подбора.

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