Монтрезл Харрелл определился с местом продолжения карьеры

Тяжёлый форвард Монтрезл Харрелл продолжит выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне и активирует опцию игрока в контракте на 9,7 миллиона долларов, сообщает Lakers Daily.



В июле Харрелл высказывался в социальных сетях по поводу своей ограниченной роли в плей-офф-2021 и выразил недовольство количеством игрового времени, которое предоставляет ему главный тренер Фрэнк Вогель. Харрелл проводил на паркете по 9,8 минуты за игру, в среднем набирая 5,8 очка и 2,5 подбора.



Харрелл сыграл один сезон за «Лейкерс», ранее он выступал за «Лос-Анджелес Клипперс» (2017-2020). В регулярном чемпионате НБА сезона-2020/2021 Харрелл набирал 13,5 очка и 6,2 подбора за 22,9 минуты при точности 62,2% с игры.