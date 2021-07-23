Карри, Томпсон и Грин просят выменять второго лучшего бомбардира НБА в «Голден Стэйт»

Звёзды «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин просят руководство клуба выменять атакующего защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает The Athletic.
Карри, Томпсон и Грин хотят вернуть «Голден Стэйт» в число претендентов на титул, для чего потребуется выменять состоявшуюся звезду НБА. Бил называется лучшим и наиболее подходящим «Голден Стэйт» из тех игроков, которые должны быть доступны для обмена в межсезонье-2021. У «Голден Стэйт» есть 7-й и 14-й пики драфта НБА 2021 года, которые придётся отдать в потенциальном обмене за Била. В сделку по Билу для сопоставления зарплаты должен быть включён форвард Эндрю Уиггинс. «Уизардс» могут потребовать выбранного под вторым пиком драфта-2020 Джеймса Уайзмена, если решат расстаться с Билом.
В прошлом сезоне Бил стал вторым лучшим скорером НБА, набирая 31,3 очка в среднем за игру. По результативности его опередил только Карри (32,1 очка).
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