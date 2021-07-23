7-кратный чемпион НБА назвал игрока, который нужен «Лейкерс» вместо Пола и Уэстбрука

7-кратный чемпион НБА Роберт Хорри считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит укрепить состав с помощью разыгрывающего «Торонто Рэпторз» Кайла Лоури. По мнению Хорри, Лоури больше подходит команде, чем Крис Пол и Расселл Уэстбрук, которых также связывали с переходом в клуб из Калифорнии.
«Лейкерс» будет тяжело взять ветерана-защитника, учитывая потолок зарплат. Мы говорим о Крисе Поле, но я не думаю, что он откажется от денег, чтобы перейти в «Лейкерс». Говорят и о Уэстбруке, но это слишком большие расходы.
В лиге много защитников, которых можно взять. Я думаю, что прямо сейчас им нужен такой парень, как Кайл Лоури. Психологически сложно любому забирать мяч у Леброна и вести игру. Он — единственный парень, который, на мой взгляд, подходит им. Возможно, ещё Драгич», — цитирует Хорри Essentially Sports.
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