7-кратный чемпион НБА назвал игрока, который нужен «Лейкерс» вместо Пола и Уэстбрука

7-кратный чемпион НБА Роберт Хорри считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит укрепить состав с помощью разыгрывающего «Торонто Рэпторз» Кайла Лоури. По мнению Хорри, Лоури больше подходит команде, чем Крис Пол и Расселл Уэстбрук, которых также связывали с переходом в клуб из Калифорнии.

«Лейкерс» будет тяжело взять ветерана-защитника, учитывая потолок зарплат. Мы говорим о Крисе Поле, но я не думаю, что он откажется от денег, чтобы перейти в «Лейкерс». Говорят и о Уэстбруке, но это слишком большие расходы.

В лиге много защитников, которых можно взять. Я думаю, что прямо сейчас им нужен такой парень, как Кайл Лоури. Психологически сложно любому забирать мяч у Леброна и вести игру. Он — единственный парень, который, на мой взгляд, подходит им. Возможно, ещё Драгич», — цитирует Хорри Essentially Sports.