«Бруклин» хочет заполучить чемпиона НБА в составе «Милуоки»

«Бруклин Нетс» рассматривает форварда Пи Джей Такера как одну из главных трансферных целей в межсезонье-2021, сообщает The Athletic.
36-летний Такер в этом сезоне стал чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс». Форвард выходит на рынок свободных агентов. Такер находится в хороших отношениях с форвардом «Бруклина» Кевином Дюрантом, что может способствовать переходу. Кроме того, Такер дружит с защитником «Нетс» Джейсом Харденом, вместе с которым выступал за «Хьюстон Рокетс» под руководством нынешнего ассистента главного тренера команды Майка Д’Антони.
На пути к своему первому чемпионскому титулу в карьере Такер обыграл всех бывших партнёров по стартовой пятёрке «Хьюстона». В первом раунде плей-офф «Бакс» обыграли «Майами Хит» (4-0) Тревора Аризы. Во втором раунде команда Такера победила «Бруклин» (4-3) Джеймса Хардена. В финале Восточной конференции «Милуоки» оказался сильнее «Атланты» (4-2) Клинта Капелы. В финальной серии «Милуоки» победил «Финикс Санз» (4-2) Криса Пола.
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