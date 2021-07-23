Эксперт: для Криса Пола всё кончено, он никогда не выиграет титул

Известный эксперт Стивен Эй Смит считает, что лидер «Финикс Санз» Крис Пол упустил последний шанс выиграть титул в НБА. «Финикс» Пола дошёл до финала плей-офф, но уступил в серии с «Милуоки Бакс» 2-4.

«Я думаю, что это уже всё. Надеюсь, что я не прав. Кто знает, он может уйти из «Финикса», у него есть возможности в межсезонье. Никто не знает, учитывая ещё и денежный вопрос. Но, если считать, что он останется, вряд ли будут шансы. Хоть я и ожидаю, что «Финикс» в следующем сезоне пошумит, команды на Западе становятся сильнее и сильнее.

Парню 36 лет, он в свой 16-й сезон был в шаге от победы, но она уплыла от него. Это был его последний шанс. Думаю, что не стоит ждать повторения до его завершения карьеры, всё, окно закрыто», — сказал аналитик во время шоу First Take.