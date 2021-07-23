Сборная России 3х3 узнала место в рейтинге силы на Олимпиаду
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На официальном сайте ФИБА опубликован «рейтинг силы» восьми мужских сборных 3x3 перед стартом олимпийского турнира в Токио (Япония). Российская сборная оказалась на шестом месте в рейтинге.
Таблицу подготовил эксперт ФИБА Остин Шиндель. На первое место он поставил команду Сербии, далее располагаются Латвия, Нидерланды, Польша, Бельгия, Россия, Япония и Китай.
На Олимпийских играх в Токио все восемь команд сыграют в одной группе по круговой системе. Далее будет сформирована сетка плей-офф. Две лучшие сборные напрямую попадут в полуфинал, а в четвертьфиналах сыграют команды, занявшие места с третье по шестое. Они уже определят ещё двух полуфиналистов.
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится сегодня, 23 июля.
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