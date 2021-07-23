«Зенит» объявил об уходе Пангоса

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе разыгрывающего Кевина Пангоса. Канадский баскетболист покинул команду по истечении контракта.
«С первого своего дня присутствия в Клубе Кевин показывал и доказывал свой звёздный статус, несколько притаившийся после годичного отсутствия. Начиная с Кубка Невы и заканчивая наградой Лучшему разыгрывающему Евролиги мы видели игру суперзвезды. Индивидуальные награды и статистические рекорды не могут стоять рядом с тем, как послушно выглядел мяч в руках Канадского волшебника. Вне паркета были сотни фотографий с болельщиками, десятки интервью и съемок. Спасибо за этот праздник, Кей! Удачи тебе в будущем!» — говорится в сообщении.
Пангос завершил сезон Евролиги со следующей статистикой — 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%.
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