«Зенит» объявил об уходе Пангоса

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе разыгрывающего Кевина Пангоса. Канадский баскетболист покинул команду по истечении контракта.

«С первого своего дня присутствия в Клубе Кевин показывал и доказывал свой звёздный статус, несколько притаившийся после годичного отсутствия. Начиная с Кубка Невы и заканчивая наградой Лучшему разыгрывающему Евролиги мы видели игру суперзвезды. Индивидуальные награды и статистические рекорды не могут стоять рядом с тем, как послушно выглядел мяч в руках Канадского волшебника. Вне паркета были сотни фотографий с болельщиками, десятки интервью и съемок. Спасибо за этот праздник, Кей! Удачи тебе в будущем!» — говорится в сообщении.

Пангос завершил сезон Евролиги со следующей статистикой — 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%.