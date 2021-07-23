Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил об уходе Пангоса

«Зенит» объявил об уходе Пангоса
Комментарии

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе разыгрывающего Кевина Пангоса. Канадский баскетболист покинул команду по истечении контракта.

«С первого своего дня присутствия в Клубе Кевин показывал и доказывал свой звёздный статус, несколько притаившийся после годичного отсутствия. Начиная с Кубка Невы и заканчивая наградой Лучшему разыгрывающему Евролиги мы видели игру суперзвезды. Индивидуальные награды и статистические рекорды не могут стоять рядом с тем, как послушно выглядел мяч в руках Канадского волшебника. Вне паркета были сотни фотографий с болельщиками, десятки интервью и съемок. Спасибо за этот праздник, Кей! Удачи тебе в будущем!» — говорится в сообщении.

Пангос завершил сезон Евролиги со следующей статистикой — 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут с реализацией трёхочковых 39%.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021