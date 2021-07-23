Выставленные на обмен игроки «Лейкерс» враждовали между собой в ходе сезона

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма и Деннис Шрёдер находились в плохих отношениях в ходе сезона-2020/2021, сообщил инсайдер ESPN Джордан Шульц.



«Источники в лиге рассказали, что Шрёдер и Кузма враждовали в ходе сезона. Во время серии с «Финиксом» в первом раунде их вражда усилилась. Это интересный момент с учётом предстоящего драфта и выхода на рынок свободных агентов», — написал Шульц в своём «твиттере».



Напомним, ранее сообщалось, что калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой. Интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лейкерс» попытаются обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.