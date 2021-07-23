Многократные участники Матча звёзд НБА хотят перейти в «Лейкерс»

4-кратный участник Матча звёзд НБА атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Демар Дерозан заинтересован в переходе в «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает Los Angeles Times. По информации источника, Дерозан согласен зарабатывать в «Лейкерс» меньше $ 27,7 млн, которые он получил за прошлый сезон в «Сан-Антонио».



Кроме того, как сообщает источник, в «Лейкерс» могут перейти 6-кратный участник Матча звёзд разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури и его коллега по амплуа из «Юта Джаз» Майк Конли.



Напомним, ранее сообщалось, что калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой. Интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лейкерс» попытаются обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.



«Лейкерс» в прошлом сезоне стали чемпионами НБА, но защитить титул команде не удалось. В нынешнем сезоне «озёрники» вылетели уже в первом раунде НБА.