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Названы 3 самых вероятных новых клуба Криса Пола. «Лейкерс» нет в их числе

Названы 3 самых вероятных новых клуба Криса Пола. «Лейкерс» нет в их числе
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Журналист Бобби Маркс считает, что разыгрывающий «Финикса» Крис Пол не перейдёт в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если «Финикс» решит обменять Пола, то самым вероятным вариантом станет команда вроде «Нью-Йорк Никс». Его бывший агент Леон Роуз — президент клуба и там он сможет заработать до $ 43 млн. Можно ожидать в списке и такие команды, как «Даллас» или «Майами», но, думаю, Крис должен остаться в «Финиксе», — рассказал Бобби Маркс в эфире Sports Center.

Ранее Крис установил исторический антирекорд. Пол стал первым баскетболистом, проигравшим 4 серии плей-офф, в которых его команда вела со счётом 2-0.

Единственный игрок, у которого хотя бы 3 подобных поражения – бывший одноклубник Пола по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин. В шестом матче финала НБА с «Милуоки Бакс» (98:105, 2-4) Пол набрал 26 очков и 5 передач при 3 потерях, реализовав 11 из 19 с игры и 1 из 2 трёхочковых.

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