Представлена пирамида игроков НБА. Леброн не первый, Кавай и Дэвис не входят в топ-10

Известный эксперт НБА Ник Райт представил новую версию пирамиды с иерархией лучших игроков лиги, сообщает Hoops Central.

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На вершине пирамиды оказался расположен лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, приведший команду к чемпионскому титулу.



На второй ступени оказались Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.



Кавай Леонард и Энтони Дэвис не попали даже в десятку лучших игроков.



«Милуоки Бакс» стал чемпионом НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).



В шестом матче финала Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счётом 105:98, победил в серии 4-2 и стал чемпионом лиги.



Ранее в серии «Финикс» побеждал со счётом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» одерживал победы со счётом 120:100, 109:103 и 123:119.