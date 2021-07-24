Кавай Леонард может покинуть «Клипперс»

Есть вероятность, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард покинет команду в межсезонье. Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн. Интерес к игроку проявляют «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит».
«Маверикс» постараются сделать всё возможное, чтобы всё-таки заполучить Кавая Ленарда. «Никс» и «Хит» тоже постараются решить этот вопрос. Сейчас нельзя быть уверенными, что Кавай останется в «Клипперс», – приводятся слова Стейна на станице MFFL в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что Леонард, скорее всего, отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава.
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