«Голден Стэйт» хочет заполучить лучшего блокирующего НБА

Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер может сменить клуб в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает NBC Sports со ссылкой на инсайдера Кевина О’Коннора, выступавшего в подкасте NBA Mismatch. По сведениям Кевина, «Голден Стэйт Уорриорз» уже провёл переговоры по поводу возможного трансфера игрока. Нынешний контракт бигмена будет действовать до конца сезона-2022-2023, за это время Тёрнер заработает $ 35 млн.



Тёрнер по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 стал лучшим блокирующим лиги. Всего в завершившейся регулярке он принял участие в 47 матчах (все в старте), набирая в них 12,6 очка, выполняя 1,0 передачи и 3,4 блок-шота. Ранее сообщалось что в услугах баскетболиста также заинтересованы в «Нью-Йорк Никс», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В прошедшем сезоне «Уорриорз» и «Пэйсерс» заняли восьмое и девятое места в своих конференциях. Обе команды проиграли свои матчи в плей-ин за восьмое место и не вышли в плей-офф.

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