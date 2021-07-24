Клуб НБА запретил игроку участвовать в Олимпиаде

Форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио (Япония). «Миннесота Тимбервулвс», за которую он играет, запретила ему выступать на Олимпиаде из-за проблем с плечом. Об этом сообщает Marca.
Игрок получил вывих плечевого сустава в товарищеском матче с национальной командой Франции, который состоялся в начале июля. Вместо Эрнангомеса в Играх примет участие Хаби Лопес-Аростеги, который уже отправился в Токио, чтобы присоединиться к сборной.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.
- 24 июля 2021
-
14:55
-
14:49
-
13:45
-
12:54
-
10:55
-
10:02
-
09:20
-
08:31
-
07:28
-
07:25
-
06:37
-
04:40
-
00:59
- 23 июля 2021
-
23:57
-
22:58
-
21:59
-
21:00
-
20:00
-
18:59
-
17:25
-
15:12
-
13:34
-
12:51
-
11:45
-
10:12
-
09:24
-
09:17
-
08:06
-
01:06
-
00:35
-
00:18
- 22 июля 2021
-
23:30
-
23:09
-
21:16
-
20:33