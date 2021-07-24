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Клуб НБА запретил игроку участвовать в Олимпиаде

Клуб НБА запретил игроку участвовать в Олимпиаде
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Форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио (Япония). «Миннесота Тимбервулвс», за которую он играет, запретила ему выступать на Олимпиаде из-за проблем с плечом. Об этом сообщает Marca.

Игрок получил вывих плечевого сустава в товарищеском матче с национальной командой Франции, который состоялся в начале июля. Вместо Эрнангомеса в Играх примет участие Хаби Лопес-Аростеги, который уже отправился в Токио, чтобы присоединиться к сборной.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.

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