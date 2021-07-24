Агент прояснил информацию о вражде между игроками «Лейкерс»

Агент Вин Спарацио, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы, отреагировал на информацию о том, что у его подопечного был конфликт с одноклубником Деннисом Шрёдором. В «инстаграме» Спарацио появилась «сториз», в которой под информацией о конфликте игроков стоит эмодзи клоуна. Ранее инсайдер ESPN Джордан Шульц сообщил о плохих отношениях игроков «Лейкерс».



Напомним, ранее сообщалось, что калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой. Интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лос-Анджелес» попытается обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.

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