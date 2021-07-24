Гомельский: видел, как ряд игроков сборной США не соблюдали спортивный режим

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал о поведении баскетбольной сборной США на Олимпиаде 2004 года в Афинах (Греция).



«Владимир Александрович, вы писали, что были свидетелем, как в 2004-м на ОИ в Афинах вели себя игроки НБА сборной США, а можете разъяснить что вы видели?» — поинтересовались у Владимира.



«Видел, как ряд игроков сборной США проводили свободное время, явно не соблюдая спортивный режим», — ответил Гомельский на своём сайте.



Это не единственное нарушение игроками сборной США спортивного режима. На Олимпийских играх 2016 года несколько игроков американской сборной посетили местный бордель. Как позднее рассказали представители сборной, игроки оказались там по ошибке. На групповом этапе токийской Олимпиады сборная США сыграет с Ираном, Францией и Чехией. Нынешний состав сборной считается одним из слабейших в истории. В товарищеских матчах перед ОИ американская сборная проиграла два матча подряд сборным Австралии и Нигерии.

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