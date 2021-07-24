Адетокунбо объяснил, зачем привёл тренера соперников в раздевалку после чемпионства в НБА

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо объяснил, почему он пригласил после финала НБА в раздевалку главного тренера «Финикс Санз» Монти Уильямса.
«Я чувствовал, что правильнее всего было отвести его в раздевалку и позволить ему поговорить с командой, но я не хотел останавливать празднование. Мы зашли в раздевалку, я попросил людей остановить музыку и сделать паузу с шампанским. Он смог поговорить с командой и поздравить нас. Мы тоже поздравили его и пожелали удачи, я сказал ему, что мне кажется, что мы сможем повторить финал в следующем году», — приводит слова Янниса Адетокунбо MSN.
Яннис Адетокунбо был признан MVP финала НБА. В 6-м матче финала «Бакс» со счётом 105:98 обыграли «Финикс Санз» и выиграли серию — 4-2. Адетокунбо в 6-й игре набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча.
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