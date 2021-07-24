Три клуба НБА сделают всё возможное, чтобы заполучить Кавая Леонарда

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард вызвал интерес со стороны сразу трёх клубов НБА, которые сделают всё возможное, чтобы заполучить баскетболиста в свой состав.
«Маверикс» сделают всё возможное, чтобы заполучить Кавая Леонарда. «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит» тоже попробуют сделать это. Больше нельзя с уверенностью сказать, что Кавай останется в «Клипперс», — приводит слова обозревателя Марка Стайна в своём «твиттере» Джон Ледесма.
Ранее сообщалось, что Леонард, скорее всего, отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава.
- 24 июля 2021
-
20:55
-
19:55
-
18:55
-
17:36
-
16:35
-
15:38
-
14:55
-
14:49
-
13:45
-
12:54
-
10:55
-
10:02
-
09:20
-
08:31
-
07:28
-
07:25
-
06:37
-
04:40
-
00:59
- 23 июля 2021
-
23:57
-
22:58
-
21:59
-
21:00
-
20:00
-
18:59
-
17:25
-
15:12
-
13:34
-
12:51
-
11:45
-
10:12
-
09:24
-
09:17
-
08:06
-
01:06