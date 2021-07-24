Три клуба НБА сделают всё возможное, чтобы заполучить Кавая Леонарда

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард вызвал интерес со стороны сразу трёх клубов НБА, которые сделают всё возможное, чтобы заполучить баскетболиста в свой состав.



«Маверикс» сделают всё возможное, чтобы заполучить Кавая Леонарда. «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит» тоже попробуют сделать это. Больше нельзя с уверенностью сказать, что Кавай останется в «Клипперс», — приводит слова обозревателя Марка Стайна в своём «твиттере» Джон Ледесма.



Ранее сообщалось, что Леонард, скорее всего, отклонит опцию игрока в контракте на 36 миллионов долларов и станет свободным агентом. Некоторые опрошенные функционеры НБА считают, что «Даллас» имеет лучшие шансы на трансфер Леонарда из-за возможности играть вместе с Лукой Дончичем и способности фронт-офиса создать гибкость в платёжной ведомости для усиления состава.