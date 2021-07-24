«Голден Стэйт» определился с позицией по обмену Бена Симмонса

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс вряд ли перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз» в это межсезонье, сообщает инсайдер San Francisco Chronicle Коннор Леторно. По информации источника, «Голден Стэйт» не готов удовлетворить требования по обмену со стороны «Сиксерс».



«Филадельфия» рассчитывает получить за Симмонса игрока уровня Матча звёзд.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.