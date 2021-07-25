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Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Бельгии на Олимпийских играх – 2020

Мужская сборная России по баскетболу 3x3 уступила Бельгии на Олимпийских играх – 2020
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В Токио (Япония) на стадионе «Аоми Урбан Спортс Парк» состоялся матч группового раунда по баскетболу 3х3 у мужчин, где сборная России уступила соперникам из Бельгии со счётом 16:21.

Напомним, что вчера россияне стартовали на турнире с победы над Китаем со счётом 21:13, а затем уступили Нидерландам (15:18).

Следующую встречу сборная России проведёт с Польшей сегодня, в воскресенье, 25 июля. Начало — 12:40 мск.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Баскетбол 3х3
Мужчины. Групповой раунд. Россия - Бельгия
25 июля 2021, воскресенье. 05:35 МСК
Окончено
1
Россия
2
Бельгия
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