Деннис Шрёдер хочет контракт на $ 100 млн, «Лейкерс» собираются с ним расстаться

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер рассчитывает заключить крупный контракт в это межсезонье, но клуб видит в баскетболисте шестого игрока и готов двигаться дальше без него, сообщает инсайдер Марк Стейн.



«Проще всего было бы подписать новое соглашение, но Деннис Шрёдер хочет сумасшедших денег. Шрёдер считает себя игроком на 100 миллионов долларов. Деннис уже отказался от продления на 80 миллионов долларов. Я убеждён, что «Лейкерс» предпочли бы расстаться с Шредером. Я не считаю, что они видят в нем игрока стартовой пят'рки. Он им нравится как шестой игрок, они хотят большего от главного игрока задней линии», – сказал Стейн в комментарии YouTube-каналу Chad Ford’s NBA Big Board.