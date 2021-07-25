Италия вырвала победу в матче с Германией на баскетбольном турнире Олимпиады в Токио

Сборная Италии обыграла национальную команду Германии в первом туре группового этапа на Олимпиаде в Токио — 92:82 (22:32, 21:14, 25:26, 24:10). Команды играют в группе B.
Определяющей десятиминуткой стала последняя, в ходе которой итальянцы сделали впечатляющий рывок и обеспечили себе победу. Самым результативным в составе итальянской сборной стал Симоне Фонтеккио, набравший 20 очков. Среди немецких баскетболистов чаще всего кольцо соперников поражал Маодо Ло, на счету которого 24 очка.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.
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