Деннис Шрёдер опубликовал обращение к Кайлу Кузме после информации об их конфликте

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер разместил новый «сториз» в своём «инстаграме». Шрёдер обратился к своему одноклубнику Кайлу Кузме, который вчера, 24 июля, отпраздновал свой день рождения.

«Мой друг… живи, пусть бог не оставляет тебя, а здоровье не подводит», — подписал совместную фотографию немецкий разыгрывающий.

Фото: https://www.instagram.com/ds17_fg/

По информации инсайдера ESPN Джордана Шульца, игроки враждовали между собой весь сезон. Ранее сообщалось, что калифорнийцы хотят расстаться с Деннисом Шрёдером и Кайлом Кузмой. Интерес к Шрёдеру проявляют «Чикаго Буллз» и «Нью-Йорк Никс». В то же время «Лейкерс» попытаются обменять Кузму, который так и не стал одним из лидеров команды. При этом предметного интереса к Кайлу в НБА пока нет.