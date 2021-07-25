Сборная США по баскетболу проиграла Франции на Олимпиаде в Токио

Сборная США потерпела поражение в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76 (22:15, 23:22, 11:25, 20:21). Команды выступают в группе А.



Первая четверть осталась за баскетболистами сборной США — 22:15. Борьба во второй десятиминутке получилась более упорной. Счёт по её итогам — 23:22 в пользу американцев.

Стартовый отрезок второй половины вчистую выиграли французы (25:11). Этот рывок позволил им выйти вперёд — 62:56. Американцы постарались переломить ход матча в заключительные десять минут, которые долгое время проходили с их преимуществом. Однако сборная Франции была более удачлива в концовке и в итоге одержала победу в противостоянии.

Самым результативным в составе победителей стал Эван Фурнье, набравший 28 очков. Среди игроков сборной США чаще всего забивал Джру Холидэй. На его счету 18 очков.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.