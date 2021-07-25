Сборная США по баскетболу впервые проиграла на Олимпиаде с 2004 года

Мужская сборная США по баскетболу потерпела поражение на Олимпийских играх в Токио (Япония), уступив сборной Франции. Встреча закончилась со счётом 76:83, хотя к большому перерыву американцы вели с преимуществом в восемь очков.

Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда сборная США уступила в полуфинале турнира Аргентине со счётом 81:89.

На Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты из США одержали все победы. Если учитывать матч за бронзу на Олимпийских играх 2004 года, то победная серия американцев составляла 25 матчей.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.