Сборная США по баскетболу установила антирекорд 5 последних Олимпиад

Сборная США по баскетболу в матче групоповго этапа Олимпиады с Францией (76:83) набрала менее 80 очков впервые за последние 5 Олимпийских игр. Таким образом, американцы повторили антирекорд результативности пяти последних Игр. Ранее худший показатель составлял 82 очка в полуфинале Олимпиады-2016 в Рио с Испанией (82:76).

Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда сборная США уступила в полуфинале турнира Аргентине со счётом 81:89.

На Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты из США одержали все победы. Если учитывать матч за бронзу на Олимпийских играх 2004 года, то победная серия американцев составляла 25 матчей.

После матча наставник сборной США Грег Попович признал, что соперник действовал в этой встрече лучше.