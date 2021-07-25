В сборной Франции по баскетболу высказались о сенсационной победе над США на Олимпиаде
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Один из лидеров сборной Франции Руди Гобер и главный тренер команды Венсан Колле высказались о победе своей команды в матче олимпийского турнира в Токио (Япония) со сборной США. Встреча завершилась сенсационной победой французов со счётом 83:76. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.
«Это здорово. Но до тех пор, пока у нас на шеях не будет медалей, это всё не так важно», — цитирует Гобера AFPNews.
«Эван Фурнье был великолепен. Я не хочу использовать очень громкие слова, но он делал великолепные броски», — добавил Колле.
Американские баскетболисты потерпели первое поражение на Олимпийских играх с 2004 года. Тогда сборная США уступила в полуфинале турнира Аргентине со счётом 81:89.
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