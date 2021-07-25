«Лейкерс» обсуждали обмен одного из лучших снайперов НБА

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» обсуждало возможный обмен игроками, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, атакующий защитник Бадди Хилд в результате обмена перейдёт в команду из Лос-Анджелеса.

В этой сделке будет участвовать и форвард «Лейкерс» Кайл Кузма. Правда, условия переходов пока непонятны.

28-летний Хилд провёл в «Кингз» пять сезонов. В минувшем сезоне он в среднем набирал 16,6 очка, делал 4,7 подбора и 3,6 передачи.

«Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул. Клуб из Калифорнии с трудом пробился в плей-офф через плей-ин, но вылетел уже в первом раунде. После этого появилась информация, согласно которой «Лейкерс» планируют масштабную перестройку.