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«Лейкерс» обсуждали обмен одного из лучших снайперов НБА

«Лейкерс» обсуждали обмен одного из лучших снайперов НБА
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Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» обсуждало возможный обмен игроками, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, атакующий защитник Бадди Хилд в результате обмена перейдёт в команду из Лос-Анджелеса.

В этой сделке будет участвовать и форвард «Лейкерс» Кайл Кузма. Правда, условия переходов пока непонятны.
28-летний Хилд провёл в «Кингз» пять сезонов. В минувшем сезоне он в среднем набирал 16,6 очка, делал 4,7 подбора и 3,6 передачи.

«Лейкерс» не удалось защитить чемпионский титул. Клуб из Калифорнии с трудом пробился в плей-офф через плей-ин, но вылетел уже в первом раунде. После этого появилась информация, согласно которой «Лейкерс» планируют масштабную перестройку.

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