Дэмьен Лиллард — о поражении США от Франции: многие считают, что это конец света

Разыгрывающий сборной США Дэмьен Лиллард отдал должное команде Франции после поражения в стартовом матче Олимпийского турнира (76:83).



«Порой мы слишком сильно стараемся сделать всё правильно вместо того, чтобы просто быть теми, кто мы есть, лучшими игроками НБА. Мяч не попадал в кольцо. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали. Во-первых, нужно отдать должное Франции. У них тоже неплохая команда. Руди Гобер – игрок уровня Матча звёзд. Эван Фурнье – очень хороший игрок НБА. У них есть парни, которые находятся в ротации команд НБА. Они просто сыграли лучше, чем мы.



И вы знаете, некоторые парни, которых мы видим каждый вечер в НБА, выступая за свои сборные, играют совсем по-другому. У них больше свободы, другой уровень комфорта. Я бы не назвал это поражение несправедливым. Думаю, именно этого вы и ждёте, когда играете за сборную США. У нас есть определённая история доминирования. Возможно, мы не всегда громили другие команды, но у нас есть победная история. Нечасто можно увидеть, как сборная США проигрывает, особенно на старте турнира.



Думаю, именно поэтому многие считают, что это конец света. Но наша работа как профессионалов – продолжать делать то, что нужно. Мы все ещё способны выполнить то, для чего сюда приехали», – приводит слова Лилларда Eurohoops.