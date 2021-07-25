Игроки сборной США по баскетболу недовольны главным тренером на Олимпиаде в Токио

Баскетболисты сборной США недовольны главным тренером Греггом Поповичем. Игроки считают, что Попович использует атакующие устаревшие схемы своего клуба «Сан-Антонио Спёрс» на Олимпийских играх в Токио.



«Для ясности, Попович в ужасе от своего собственного результата на посту главного тренера сборной. Он зацикливается на этом и ненавидит проигрывать. Игроки тоже расстроены и ворчат на обратном пути в раздевалку об атакующих схемах «Сан-Антонио», считая, что есть идеи получше. Поп сказал, что из-за сокращённого тренировочного лагеря сборной США нападение будет основываться на «концепциях», а не на комбинациях», – отметил инсайдер The Athletic Джо Вардон.



Сборная США уступила Франции (76:83) в первом матче группового турнира на Олимпиаде в Токио.