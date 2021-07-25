Игроки сборной США по баскетболу недовольны главным тренером на Олимпиаде в Токио

Баскетболисты сборной США недовольны главным тренером Греггом Поповичем. Игроки считают, что Попович использует атакующие устаревшие схемы своего клуба «Сан-Антонио Спёрс» на Олимпийских играх в Токио.
«Для ясности, Попович в ужасе от своего собственного результата на посту главного тренера сборной. Он зацикливается на этом и ненавидит проигрывать. Игроки тоже расстроены и ворчат на обратном пути в раздевалку об атакующих схемах «Сан-Антонио», считая, что есть идеи получше. Поп сказал, что из-за сокращённого тренировочного лагеря сборной США нападение будет основываться на «концепциях», а не на комбинациях», – отметил инсайдер The Athletic Джо Вардон.
Сборная США уступила Франции (76:83) в первом матче группового турнира на Олимпиаде в Токио.
- 25 июля 2021
-
23:31
-
23:18
-
22:20
-
22:07
-
20:57
-
20:18
-
19:40
-
19:30
-
18:52
-
17:45
-
17:03
-
16:44
-
15:53
-
15:07
-
14:55
-
14:35
-
13:48
-
13:19
-
13:00
-
12:18
-
11:37
-
10:56
-
09:59
-
09:26
-
08:40
-
08:16
-
08:16
-
08:10
-
08:04
-
07:48
-
05:56
-
00:50
- 24 июля 2021
-
23:52
-
21:49
-
20:55