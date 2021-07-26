Эксперт назвал проблему баскетбольной сборной США, проигравшей на ОИ впервые за 17 лет

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик ESPN Тим Леглер раскритиковал план на игру сборной США на олимпийском турнире в Токио (Япония). Американцы в стартовом матче на турнире со сборной Франции потерпели поражение со счётом 76:83. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.

«Мне тяжело понять, какие вообще роли исполняют игроки в этой сборной. Складывается впечатление, что у команды следующая философия при игре в атаке: «Бросаем по очереди, сначала я, а потом ты».

Когда преимущество в таланте уже не так ощутимо, как раньше, с подобным подходом в игре команды появляются проблемы», — сказал Леглер в эфире ESPN.

На Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты из США одержали все победы. Если учитывать матч за бронзу на Олимпийских играх 2004 года, то победная серия американцев составляла 25 матчей.