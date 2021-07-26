Юлия Козик: россиянки готовы взять реванш у сборной США 3х3 на Олимпиаде в Токио

Баскетболистка сборной России по баскетболу 3х3 Юлия Козик заявила, что команда не испытывает страха перед США и готова взять реванш за поражение на групповом раунде олимпийского турнира 3х3.
«Мы не смотрим на рейтинг Международной федерации баскетбола (ФИБА) — это просто список, который ничего не значит, — сказала Козик. — Команду США мы не боялись и не боимся. «Ой, Америка, как страшно», — перед выходом такого не было, мы настраивались на победу. И если в следующий раз мы с ними встретимся на турнире, то будет другая игра. Постараемся взять реванш», — приводит слова Козик ТАСС.
В воскресенье россиянки уступили сборной США в четвёртом матче группового турнира со счётом 16:20. В первых трёх встречах сборная России одержала победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5). Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Лидером является сборная США.
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