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Появилась новая информация по будущему Кавая Леонарда

Появилась новая информация по будущему Кавая Леонарда
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски поделился информацией о планах форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда, в контракте которого есть опция выхода в межсезонье-2021.

«Я не получал никаких данных о том, что Кавай заинтересован в чём-либо ином, кроме продления контракта с «Клипперс» и восстановления после травмы», — приводит слова Войнаровски Clutch Points.

Ранее инсайдер Марк Стайн заявил, что Леонард может покинуть клуб из Лос-Анджелеса этим летом. «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит» назывались в качестве главных претендентов на баскетболиста. Леонард во время плей-офф-2021 получил травму колена, которая потребовала хирургического вмешательства. Форвард полностью пропустил серию финала Западной конференции НБА с «Финикс Санз» (2-4).

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