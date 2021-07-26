Мужская сборная России 3х3 обыграла Японию и сохранила шансы на выход в плей-офф Олимпиады

В Токио (Япония) на Олимпийских играх состоялся очередной матч турнира по баскетболу 3x3. Мужская сборная России встречалась с Японией. Матч завершился победой россиян со счётом 19:16. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Писклов, набравший 7 очков.

Эта победа стала второй для сборной России на турнире. В то же время россияне потерпели три поражения.

Теперь российская команда занимает в группе пятое место в турнирной таблице. Из восьми команд в следующий раунд выходят шесть лучших сборных. Первые две команды попадают в полуфиналы, а сборные, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфиналах.

Российской сборной на групповом этапе остаётся сыграть с Латвией и Сербией.

ОИ-2020. Баскетбол 3x3. Мужчины

Япония — Россия — 16:19