Мужская сборная России 3х3 обыграла Японию и сохранила шансы на выход в плей-офф Олимпиады
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В Токио (Япония) на Олимпийских играх состоялся очередной матч турнира по баскетболу 3x3. Мужская сборная России встречалась с Японией. Матч завершился победой россиян со счётом 19:16. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Писклов, набравший 7 очков.
Эта победа стала второй для сборной России на турнире. В то же время россияне потерпели три поражения.
Теперь российская команда занимает в группе пятое место в турнирной таблице. Из восьми команд в следующий раунд выходят шесть лучших сборных. Первые две команды попадают в полуфиналы, а сборные, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфиналах.
Российской сборной на групповом этапе остаётся сыграть с Латвией и Сербией.
ОИ-2020. Баскетбол 3x3. Мужчины
Япония — Россия — 16:19
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