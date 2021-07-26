Лука Дончич отреагировал на своё историческое выступление в первом матче Олимпиады в Токио

Защитник сборной Словении Лука Дончич поделился мнением о матче группового этапа с Аргентиной (118:100), в котором он набрал 48 очков и 11 подборов.

«Это наша первая Олимпиада, мы выиграли первую игру. Я думаю, что это особенное событие для всех в Словении. Меня не волнуют собственные рекорды. Мы одержали победу. Именно за победой мы приехали сюда», — приводит слова Дончича Reuters.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков НБА на Олимпиаде. Кроме того, в активе Луки больше всего набранных очков в дебютном матче на Играх. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году.