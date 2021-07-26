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В сборной Словении объяснили, почему не дали Дончичу установить рекорд всех времён ОИ

В сборной Словении объяснили, почему не дали Дончичу установить рекорд всех времён ОИ
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Главный тренер сборной Словении Александр Секулич и атакующий защитник Зоран Драгич заявили, что разыгрывающий Лука Дончич по собственному желанию просидел на скамейке запасных последние 4 минуты матча группового этапа Олимпиады с Аргентиной (118:100). Дончич набрал 48 очков за 31 минуту и не вышел на концовку, упустив шанс побить исторический рекорд результативности Оскара Шмидта (55 очков) на Играх.

«Я не пытался заставить его вернуться в игру. Нежелание выходить на концовку показывает его характер. Он приехал сюда, чтобы сделать что-то для Словении, а не для себя лично. Он показал это всей команде. Отличный пример для подражания», — приводит слова Секулича Reuters.

«Все на скамейке запасных говорили Луке: «Давай установим этот рекорд». Но он не такой. Дело в том, что важна только победа. Лука понимает это. Безумно осознавать, что ему всего 22 года», — сказал Драгич.

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