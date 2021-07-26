«Автодор» получил прямую путёвку в Кубок Европы ФИБА

«Автодор» сыграет в Кубке Европы ФИБА сезона-2021/2022, сообщил клуб на официальном сайте.
Помимо «Автодора», еще 13 клубов получили прямую путёвку в основную сетку турнира: «Антверп» (Бельгия), «Рилски» (Болгария), «Сарагоса» (Испания), «Крайлсхайм» (Германия), «Ионикос» (Греция), «Сольноки» (Венгрия), «Хапоэль Гильбоа Галил» (Израиль), «Реджана» (Италия), «Ден Босх» (Нидерланды), «Легия» (Польша), «Орадя» (Румыния), «Бахчешехир» (Турция) и «Киев-Баскет» (Украина).
Остальные 18 участников будут определены осенью по итогам квалификаций Лиги чемпионов и Кубка ФИБА-Европа. Старт группового этапа назначен на октябрь, первые игры второго этапа состоятся в декабре, а матчи плей-офф пройдут с марта по конец апреля. Соперники «Автодора» и расписание матчей станут известны после жеребьёвки, которая пройдёт 19 августа.
- 26 июля 2021
-
16:52
-
16:33
-
15:54
-
15:54
-
14:11
-
13:30
-
12:51
-
11:52
-
11:50
-
10:42
-
10:07
-
09:48
-
09:29
-
09:00
-
08:43
-
08:07
-
07:58
-
00:54
- 25 июля 2021
-
23:31
-
23:18
-
22:20
-
22:07
-
20:57
-
20:18
-
19:40
-
19:30
-
18:52
-
17:45
-
17:03
-
16:44
-
15:53
-
15:07
-
14:55
-
14:35
-
13:48