«Автодор» получил прямую путёвку в Кубок Европы ФИБА

«Автодор» сыграет в Кубке Европы ФИБА сезона-2021/2022, сообщил клуб на официальном сайте.

Помимо «Автодора», еще 13 клубов получили прямую путёвку в основную сетку турнира: «Антверп» (Бельгия), «Рилски» (Болгария), «Сарагоса» (Испания), «Крайлсхайм» (Германия), «Ионикос» (Греция), «Сольноки» (Венгрия), «Хапоэль Гильбоа Галил» (Израиль), «Реджана» (Италия), «Ден Босх» (Нидерланды), «Легия» (Польша), «Орадя» (Румыния), «Бахчешехир» (Турция) и «Киев-Баскет» (Украина).

Остальные 18 участников будут определены осенью по итогам квалификаций Лиги чемпионов и Кубка ФИБА-Европа. Старт группового этапа назначен на октябрь, первые игры второго этапа состоятся в декабре, а матчи плей-офф пройдут с марта по конец апреля. Соперники «Автодора» и расписание матчей станут известны после жеребьёвки, которая пройдёт 19 августа.