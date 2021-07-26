Сборная Испании по баскетболу с двузначной разницей обыграла Японию на Олимпиаде в Токио

На Олимпийских играх в Токио (Япония) состоялся очередной матч мужского баскетбольного турнира. Сборная Испании уверенно переиграла Японию, встреча закончилась со счётом 88:77.

Уже в первой четверти испанцы оторвались на четыре очка, а к большому перерыву их преимущество выросло до 20 очков.

Третья четверть осталась за японцами, которым удалось немного выровнять игру, а в четвёртой десятиминутке они сумели ещё немного сократить отставание в счёте.

У сборной Испании самым результативным игроком матча стал Рики Рубио, набравший 20 очков. Столько же очков у соперника набрал Руи Хатимура.

Сборные Аргентины и Японии выступают в группе C, здесь также оказались команды Аргентины и Словении. Ранее словенцы благодаря вдохновенной игре Луки Дончича обыграли аргентинцев со счётом 118:100.