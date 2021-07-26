В сборной России 3х3 высказались о важной победе над Латвией на Олимпиаде

Сборная России по баскетболу 3х3 со счётом 19:15 победила команду Латвии в матче группового этапа Олимпийских игр. Игроки Кирилл Писклов, Станислав Шаров и Александр Зуев рассказали о значимости победы.



«Прошлые матчи мы были какие-то вялые, непонятно, о чём думали. Думали, как не показаться кому-то какими-то… Сегодня в игре была злость хорошая, какая и должна быть. Мы наконец стали злыми по-настоящему. Я старался заводить команду и буду это делать дальше. Мы показали сами себе, что можем», — приводит слова Писклова «Р-Спорт».



«После победы китайцев над поляками у нас не оставалось иного выхода, мы обязаны были обыгрывать Латвию, вырывать эту победу. Мы собрались с мыслями, обсудили, что надо, и сделали результат. Такого соперника всегда приятно обыграть, это хорошая команда. Много что получалось, так что эта победа даст нам большой толчок. Плохих матчей мы здесь уже наиграли достаточно, хватит. Дальше вперёд только пойдём. Конечно, злость накопилась. Мы этой командой большие турниры выигрывали, а здесь – не шло и не шло. Теперь, наконец, пробили этот психологический барьер», — заявил Шаров.



«Это важнейшая игра была на первом этапе. Нам нужно было победить, чтобы проходить дальше. Ещё и китайцы обыграли поляков сегодня, так что надо было обязательно выигрывать. Было тяжело очень, мы обменивались попаданиями. В какой-то момент отзащищались лучше соперника и попали. В конце очень грамотно сыграл Кирилл Писклов, два технических на себе получил. Надеюсь, будем прибавлять дальше», — добавил Зуев.