Гомельский назвал очевидного виновника поражения сборной США от Франции на Олимпиаде

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении сборной США в матче с командой Франции на Олимпийских играх в Токио. Напомним, американцы в стартовом матче на турнире со сборной Франции потерпели поражение со счётом 76:83. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.



«Очень талантливые игроки напоролись на очень хорошо организованную защиту. Французы менялись при заслонах, Гобер страховал все пик-н-роллы, все игроки периметра сборной Франции точно выполняли задание в обороне. У сборной США почти не было возможностей вывести снайперов на бросок без сопротивления за счёт дополнительной передачи. Кроме того, американцы проиграли борьбу на щите.



С моей точки зрения, Франция победила по делу. А слова Поповича на послематчевой пресс-конференции звучали как очень слабое оправдание. Его вина в поражении очевидна», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

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