Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал очевидного виновника поражения сборной США от Франции на Олимпиаде

Гомельский назвал очевидного виновника поражения сборной США от Франции на Олимпиаде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о поражении сборной США в матче с командой Франции на Олимпийских играх в Токио. Напомним, американцы в стартовом матче на турнире со сборной Франции потерпели поражение со счётом 76:83. Сборная США потерпела первое с 2004 года поражение на Олимпийских играх.

«Очень талантливые игроки напоролись на очень хорошо организованную защиту. Французы менялись при заслонах, Гобер страховал все пик-н-роллы, все игроки периметра сборной Франции точно выполняли задание в обороне. У сборной США почти не было возможностей вывести снайперов на бросок без сопротивления за счёт дополнительной передачи. Кроме того, американцы проиграли борьбу на щите.

С моей точки зрения, Франция победила по делу. А слова Поповича на послематчевой пресс-конференции звучали как очень слабое оправдание. Его вина в поражении очевидна», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Новость по теме
Эксперт назвал проблему баскетбольной сборной США, проигравшей на ОИ впервые за 17 лет
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021