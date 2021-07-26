В женской сборной России назвали причину поражения от Франции на Олимпиаде в Токио

Генеральный менеджер женской сборной по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян заявил, что команда уступила Франции (14:17) в матче олимпийского турнира, так как хуже играла «один в один».
«Мы уступили при игре «один в один» в обороне, поэтому сегодня проиграли. Но ничего критичного не случилось, если победим итальянскую команду завтра, то выйдем напрямую в полуфинал. Это нам по силам», — приводит слова Кочаряна ТАСС.
Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3х3 проходит в формате кругового турнира. Помимо сборных России и Франции, в турнире принимают участие команды Италии, Китая, Монголии, Румынии, США и Японии. Две лучшие сборные по итогам предварительного этапа напрямую попадут в полуфинал, а команды, занявшие с третьего по шестое места, сыграют в матчах за выход в эту стадию.
Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева.
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