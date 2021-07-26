Андрей Кириленко: Россия обыграла одну из двух сильнейших сборных мира

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о победе мужской сборной 3х3 над командой Латвии (19:15) на Олимпиаде в Токио.
«Вот и пример того, о чём я уже говорил: все команды на Олимпиаде примерно равны, и очевидных фаворитов нет. Тот, кто вчера казался аутсайдером, сегодня выигрывает два матча – и возвращается в гонку за место в плей-офф. На олимпийском турнире никто не может чувствовать себя в безопасности, даже сборная Сербии, которая пока не проигрывала в Токио. Поздравляю ребят – неудачно начав турнир, они смогли прибавить и одержать сегодня две важнейшие победы. В том числе над Латвией – одной из двух сильнейших сборных мира. Продолжаем болеть за нашу сборную и желаем ей новых успехов на Олимпийских играх», – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
Сборная России идёт четвёртой в группе с результатом 3-3. Во вторник сборная встретится с идущей без поражений Сербией.
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