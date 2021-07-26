«Космический джем 2» с Леброном резко рухнул по сборам, фильму светит огромный убыток
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В прошлые выходные продажи билетов на фильм «Космический джем: Новое поколение» упали на 69% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Box Office.
Фильм с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом в главной роли собрал в США 51,37 млн долларов, общие сборы в мире составляют 93,96 млн долларов. Таким образом, фильм вряд ли выйдет в плюс с учётом бюджета 150 млн долларов. Для выхода в плюс «Космического джема-2» спрос на билеты в кинотеатрах должен глобально возрасти в течение двух недель.
Провал по сборам станет серьёзным ударом для Леброна студии Warner Bros., сделавшего серьёзную ставку этим летом на «Космический джем». Напомним, Леброн не только исполнил главную роль в фильме, но также является одним из его продюсеров.
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