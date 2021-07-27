«Мемфис» обменял Йонаса Валанчюнаса на двух игроков с огромными балластными контрактами

«Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз» в ближайшее время объявят о крупной сделке, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, клубы договорились о крупном обмене, в рамках которого центровой Йонас Валанчюнас станет игроком «Пеликанс», а в «Мемфис» отправится центровой Стивен Адамс и разыгрывающий Эрик Бледсо.
Кроме того, в сделке будут задействованы драфт-пики. «Нью-Орлеану» достанутся 17-й и 51-й пики драфта-2021, а «Мемфису» — 10-й и 40-й пики драфта-2021, а также защищённый в топ-10 пик 1-го раунда «Лейкерс» на драфте-2022. Бледсо (18,13 млн долларов) и Адамс (17,07 млн долларов) заработают в сумме более 35 млн долларов в сезоне-2021/2022, в то время как Валанчюнас получит 14 млн долларов. «Пеликанс» целенаправленно хотели сбросить контракты этих игроков и нашли партнёра в лице «Мемфиса», который был заинтересован в драфт-пиках.
«Нью-Орлеан» благодаря этому обмену освободит место в платёжной ведомости, что позволит им сделать предложение Лонзо Боллу или другому разыгрывающему, включая Кайла Лоури.
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