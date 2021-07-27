Мэджик Джонсон рассказал, кого не хватает проваливающей олимпийский цикл сборной США

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон после поражения сборной США от Франции (76:83) на Олимпиаде заявил, что американцам не хватает в составе форварда Леброна Джеймса.



Джеймс отказался от выступления за сборную в Токио. Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» сказал, что этим летом выход фильма «Космический джем: Новое поколение» для него является важнее Олимпиады.



«Сборной США явно не хватает парня, который завоевал четыре чемпионских титула НБА, что доказывает – он является проверенным победителем. Команде не хватает лучшего лидера на баскетбольной площадке в мире, того, кто делает партнёров по команде лучше. Я говорю о Леброне Джеймсе», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».