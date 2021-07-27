Лука Дончич назвал главную звезду Олимпиады, которая популярнее его самого

Защитник сборной Словении Лука Дончич после матча группового этапа Олимпиады с Аргентиной (118:100) заявил, что ему нравится фотографироваться с другими спортсменами на Играх в Токио, но по популярности он не дотягивает до теннисиста Новака Джоковича.
«Мне нравится быть звездой Олимпиады. Да, приятно быть одной из звёзд здесь, если я действительно к ним отношусь. Я очень много фотографируюсь с людьми, но ведь это не предел. Новак Джокович всё равно здесь является тем человеком, с кем фотографируются больше всех», – приводит слова Дончича Eurohoops.
Несколько дней назад Дончич сфотографировался с олимпийской чемпионкой по гандболу Анной Вяхиревой. Вяхирева заявила, что Дончич — единственный спортсмен, с которым она хотела сделать фото на Играх.
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